Promozione Attesa per Solarolo-Fontanelice

Promozione, attesa per le gare di domenica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’ottava giornata di ritorno del campionato di, propone oggi, alle 15, un anticipo di grande interesse. Nel girone C infatti, il, 2° della classe, ospita all’Arboscelli il, in lotta per uscire dalla zona playout. Per i padroni di casa, l’inseguimento alla capolista Osteria Grande (-12) è forse un traguardo troppo ambizioso, ma resta da difendere la piazza d’onore, insidiata dal Valsanterno, ad appena 2 lunghezze. Tra l’altro, ilè in leggera flessione (solo 1 punto conquistato nelle ultime 2 gironate), mentre il, sconfitto di misura domenica scorsa dalla capolista, nell’ultima trasferta aveva espugnato Consandolo. Domani, alle 14.30, si giocano tutte le altre gare. Sempre nel girone C, lo Sparta Castelbolognese – 4 punti nelle ultime 4 giornate – è ...