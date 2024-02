Primavera 1 Tim – Milan-Inter 1-1 | torna in campo Zeroli | LIVE News

Primavera 1 Tim - Milan-Inter 1-1: Camarda mette la firma sul derby! | LIVE News

(Di sabato 24 febbraio 2024) Segui con noi ildel derby fra, gara della 23^ giornata del Campionato1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale

Segui con noi il LIVE del derby fra Milan e Inter, gara della 23^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale (pianetamilan)

Segui con noi il LIVE del derby fra Milan e Inter, gara della 23^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale (pianetamilan)

Segui con noi il LIVE del derby fra Milan e Inter, gara della 23^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale (pianetamilan)

Bianconeri sconfitti in Veneto, decidono i gol di D'Agostino nel primo tempo e di Dentale nella ripresa. Nel recupero traversa di Biggi: L’Hellas Verona batte per 2-0 la Juve Primavera, si allontana dalla zona pericolosa della classifica e accorcia sui bianconeri a metà classifica. Una rete per tempo, a firma di D’Agostino e Dentale: ... gazzetta

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, 69' Terzo cambio anche per il Milan: fuori Stalmach, al suo posto Malaspina: Milan-Inter 1-1 Kamate 3'; Camarda 36'; 69' - Esce anche Stalmach, entra Malaspina. 67' - Cambia ancora anche Chivu: fuori il 44 Akinsamiro. Al suo posto entra Di ... fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 0-1, 3' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI KAMATE: INTER IN VANTAGGIO: 3' - GOOOOOOOOOOOOOOOL: Inter in vantaggio 2' - Parte subito forte l'Inter di Chivu che pressa e mette immediatamente in difficoltà i padroni di casa. 13.00 - Parte il ... fcinternews