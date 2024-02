Premio Scriabin. In 14 cercano la finalissima - Grosseto

(Di sabato 24 febbraio 2024) I semifinalisti delinternazionale pianistico "" 2024 sono 14 (anziché 12 come previsto, per decisione della giuria) e tra loro c’è anche un italiano. Sono Daria Vasileva (27 anni, Russia), Yuval Avital (22, Israele), Elizavetha Blokhina (22, Russia), Daria Bocharova (25, Russia), Tommaso Boggian (25, Italia), Mathis Cathignol (23, Francia), Arsen Dalibaltayan (21, Croazia), Duru Erdogan (19, Turchia), Seika Ishida (26, Giappone), Fumiya Koido (28, Giappone), Dmitry Mayboroda (30, Russia), Evelina Medvedko (19, Russia), Aikira Oyauchi (22, Giappone) e Ziyuan Qu (22, Cina). Le esibizioni sono iniziate ieri e si concluderanno stamani, dopodiché la giuria internazionale si riunirà nuovamente per annunciare i nomi dei tre pianisti ammessi alla finale di domani alle 17 nel teatro degli Industri con l’Orchestra sinfonica "Città di ...