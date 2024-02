Preghiera a Maria 24 febbraio Immagine sacra di cui tutti si innamorano | l’origine è mistero

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 20 Febbraio 2024 -

Ucraina: Sant’Egidio, veglia per la pace a Roma questa sera alle 20 nella basilica di Santa Maria in Trastevere: Con queste parole alla vigilia di questo triste anniversario, la Comunità di Sant’Egidio invita a una veglia per la pace nella basilica di Santa Maria in Trastevere. La preghiera si terrà questa sera, ... agensir

A Civitella Casanova celebrazioni per il ventennale del Patrocinio Mariano: Altro importante anniversario è quello del settantesimo della Consacrazione al Suo Cuore Immacolato. Il 24 febbraio Messa nella chiesa della Cona ... abruzzonews.eu

Preghiera a Maria, 23 febbraio. Immagine della Vergine piange, il fenomeno è visibile ancora oggi: Si racconta che, fin dal 20 marzo del 1489, dalla venerata icona della Madonna custodita nella cittadina romagnola, il popolo vede scendere delle lacrime dal suo volto, come perle di rugiada, e il seg ... lalucedimaria