Prato, muore nell'incendio dell'abitazione: chi è la vittima

Un operaio è morto in un Incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra , in provincia di Avellino. La vittima si chiamava ... (tpi)

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , giovedì 22 febbraio 2024. Avellino – Gravissimo incidente in fabbrica a Pratola ... (anteprima24)

Prato , 24 febbraio 2024 – Tragedia in via Giovanni Prati, nella zona di Santa Lucia. Una donna anziana , allettata da tempo, è morta nella sua casa a causa di ... (lanazione)

Incendio in casa a Prato, muore anziana: Un'anziana, costretta a letto, è morta stamani a causa di un incendio che si è verificato nella sua abitazione a Prato: le fiamme, da quanto emerso, si sono sviluppate nella stanza dove si trovata la ... ansa

Tragedia a Prato, anziana muore in un incendio: Prato, 24 febbraio 2024 – Tragedia in via Giovanni Prati, nella zona di Santa Lucia. Una donna anziana, allettata da tempo, è morta nella sua casa a causa di un incendio. I vigili del fuoco e i ... lanazione

Prato: muore donna nell’incendio del suo appartamento. Due intossicati: Incidente mortale stamattina, 24 febbraio 2024, a Prato dove una donna di 76 anni, Dorena Bernetti. è morta nell'incendio divampato all'interno della sua abitazione ... firenzepost