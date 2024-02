Postiglione, distrutto dalle fiamme il deposito dell'impianto fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere stato un guasto o un corto circuito a distruggere questa mattina, ile la centralinaelettrico del parcoprivato sito lungo la strada statale 19, nelle campagne del comune di. A segnalare l’accaduto ai caschi rossi, un passante che stava transitando a bordo della sua auto lungo la statale e che è stato raggiunto dall’ odore nauseabondo del fumo proveniente, notando leche avevano interessato unadiacente l’impianto di pannelli fotovoltaici. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli agli ordini del caposquadra Gabriele Coviello che hanno raggiunto l’impianto, domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Ingenti ed in via di quantificazione, i danni ...