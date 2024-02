Pordenone. Una banda di ragazzini tiene in ostaggio i negozi: «I clienti scappano, hanno paura»

(Di sabato 24 febbraio 2024)- Il salto di qualità è rappresentato da una lettera. Che può servire o non servire, ma è civile, quanto decisa. A firmarla sono i commercianti di via Mazzini,...

C’è un Pordenone calcio che vive ancora: nove gli ex neroverdi sui grandi palcoscenici della serie A: PORDENONE. Il club che ha fatto battere il cuore di migliaia di appassionati non c’è più , sparito dalla mappa del calcio dalla scorsa estate. Aveva militato per nove anni nel professionismo, tra ... messaggeroveneto.gelocal

Meteo Pordenone: oggi nubi sparse, Domenica 25 pioggia e schiarite, Lunedì 26 cielo coperto: Nel dettaglio: nuvolosità compatta al mattino e al pomeriggio, pioggia diffusa o rovesci alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 13, mentre la minima alle ... ilmeteo