Ponticelli | spara con una pistola dalla finestra di casa | arrestato

Ponticelli, non vuole tornare in carcere e spara dalla finestra di casa: interviene la polizia e lo blocca

(Di sabato 24 febbraio 2024)con unadi. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 64enne Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, dei Commissariatie Poggioreale, della Squadra Mobile, e delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento), a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Flauto Magico per la segnalazione di un uomo che aveva esploso dei colpi d’arma da fuocodella propria abitazione. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno immediatamente cinturato l’area interessata e, dopo aver messo in sicurezza le persone presenti, hanno iniziato un’attività di mediazione con l’uomo al fine di farlo desistere ...