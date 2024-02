Ponte Galeria, beccato con 370 grammi di hashish e marijuana: 22enne in manette

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 febbraio 2024– I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato unitaliano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del tardo pomeriggio di lunedì 19 febbraio, una pattuglia della Stazione carabinieri di, in servizio di controllo del territorio, ha fermato il giovane a bordo di un’autovettura e ha mostrato eccessiva agitazione durante il controllo. I carabinieri hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione veicolare rinvenendo, occultati nei vari vani del veicolo, circa 300 g di, circa 70 g di, un coltello a scatto e 1.345 euro in contanti. La perquisizione è stata successivamente estesa a casa del ragazzo, presso un’immobile di una zona più centrale di Roma, dove i carabinieri ...

Privati di ogni diritto, in condizioni disumane e indegne di un Paese civile. Questo è il contesto in cui vivono gli ospiti del Centro di permanenza per il ... (lanotiziagiornale)

“Con una mozione approvata dall’Assemblea capitolina chiediamo la chiusura del Cpr di Ponte Galeria . Non sono più accettabili le condizioni della struttura in ... (italiasera)

Ponte Galeria, beccato con 370 grammi di hashish e marijuana: 22enne in manette: Fermato per un controllo il giovane ha mostrato eccessiva agitazione: i carabinieri hanno poi proceduto alla perquisizione del veicolo ... ilfaroonline

Fanfarra da Ponte seleciona 120 alunos para aulas gratuitas: Foram mais de 600 inscritos para a seleção do projeto do 5º Núcleo de Estudos da Fanfarra da Ponte. Inicialmente seriam 80 vagas, mas chegou-se aos 120 alunos que terão aulas gratuitas ... ndmais.br

Ponte 16 propõe “shopping”, casino flutuante e mercado nocturno: O plano de expansão do complexo Ponte 16 já foi submetido à apreciação do Governo da RAEM e poderá arrancar este ano, revelou o vice-presidente do grupo Success Universe, que detém 49% do empreendimen ... jtm.mo