Polizia usa idranti sui manifestanti a Tel Aviv, 19 arresti - Ultima ora - Ansa.it

Polizia usa idranti sui manifestanti a Tel Aviv, 19 arresti: Migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv per protestare contro il governo del primo ministro Benyamin Netanyahu e chiedere la liberazione degli ostaggi. (ANSA) ...ansa

Mattarella striglia il governo per gli studenti manganellati: alle regole d’ingaggio che la Polizia deve rispettare. Non è un dettaglio irrilevante. Come non è irrilevante il parere del sostituto procuratore di Genova Enrico Zucca, che parla di «violenza ...ilmanifesto

Scontri a Pisa, il pm del G8 di Genova: “Dalle forze dell’ordine violenze selettive, non vanno mai tollerati gli eccessi”: Genova - Un uso della forza "selettivo". Una "repressione" violenta contro gli studenti che manifestano e che però non viene messa in atto quando, a scendere in piazza e a creare disagi, sono altre ca ...ilsecoloxix