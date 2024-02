Polizia contro studenti Pisa | Mattarella | Mai manganelli su ragazzi Verifiche su agenti

Polizia contro studenti a Pisa, Mattarella: autorevolezza non si misura su manganelli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le immagini deglie dei manifestanti che ae Firenze sono stati caricati e colpiti dadellamentre protestavano a favore della Palestina hanno spinto il presidente della Repubblica, Sergio, a chiamare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per fargli presente, "trovandone condivisione", che "l'autorevolezza delle Forze dell'ordine non si misura suima sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni". "Con iesprimono un fallimento", conclude la nota con cui il Quirinale ha fatto sapere del colloquio fra il capo dello Stato e il titolare del Viminale. E mentre l’opposizione attacca il governo, la maggioranza non ci ...