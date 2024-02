Polizia contro corteo studenti a Pisa | Schlein | Clima repressione | Piantedosi chiarisca

Pisa e Firenze, cortei pro Palestina e cariche della polizia. «Una studentessa ferita». Conte e Schlein: basta manganelli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Non possiamo più assistere a scene inaccettabili come quelle che abbiamo visto ieri, di manganellate sui minori, di minori trattenuti e immobilizzati a terra. Non è accettabile". Con queste parole la segretaria del Pd, Elly, arrivando all'evento di Più Europa in corso a Roma, ha invitato il ministroa chiarire in Parlamento quanto accaduto ieri adurante una manifestazione pro Palestina organizzata dagli. "Ieri seraha dato una straordinaria risposta democratica - ha aggiunto- Basta manganellate sugli. Bisogna chevenga finalmente a chiarire in Parlamento, davanti al Paese, e prendersi le sue responsabilità.