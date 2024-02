Poggibonsi ‘affamato’ Scocca l’ora del riscatto Contro il Montevarchi in palio punti pesanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Rifinitura questa mattina per il, che domani con inizio alle 14,30 sarà opposto al Lotti al. Un’altra sfida importante sul cammino dei Leoni, reduci dalla prima battuta a vuoto del girone di ritorno (e dell’anno solare 2024) e chiamati pertanto a eliminare l’amarezza dell’ultimo secondo di Forte dei Marmi per cercare nuovi slanci davanti al pubblico amico. Nonostante una prestazione nel complesso confortante, i giallorossi sono usciti a mani vuote dal rettangolo di gioco del centro balneare versiliese e pertanto servirà mettere in campo, da parte del collettivo di mister Calderini, la necessaria determinazione in una fase determinante del cammino. Da parte di Stefano Calderini, attenzioni rivolte allo schieramento in una domenica che appare caratterizzata da numerosi temi di interesse, anche se adesso a tenere banco sono le ...