Più partite | più spettacolo | più incassi | ecco la nuova Champions League

Più partite e più show, l'Uefa svela la nuova Champions

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laprenderà il via ufficialmente a partire dalla prossima stagione 2024/25. Ora è stato svelato anche il nuovo format della manifestazione Il nuovo formato della manifestazione europea più importante a livello di club passerà da 32 a 36 squadre, unite in un girone unico, leminime per ciascuna partecipante passeranno dalle attuali 6 a 8 e le prime otto della classifica finale si qualificheranno agli ottavi, ma basterà chiudere entro la 24ª posizione per entrare nei playoff a 16.il nuovo format della– Cityrumors.it Ora è diventata realtà la risposta della UEFA alla Superlega che aveva spaccato il fronte delle squadre più blasonate qualche anno fa. La paura di una pericolosissima scissione, che avrebbe probabilmente ...