Pitbull pericolosi L' esperta | Basta imparare a gestirli

Pitbull pericolosi. Per gli esperti basta imparare a gestirli

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Aggressioni gravi, a volte anche mortali, spesso frutto di 'giochi', con vittime anche bimbi piccoli: è del 22 febbraio l'ultimo grave fatto di cronaca che vede come protagonista un: il cane, fuggito da un cortile di una abitazione privata, ha aggredito e ferito per strada a Montesilvano (Pescara) due donne - una di 54 e una 87 anni, la prima al volto, la seconda ha riportato una sospetta frattura al femore nella caduta - uccidendo anche il cagnolino che una delle due portava a passeggio e un gatto. Da qui nuovi interrogativi su una razza ritenuta da alcuni particolarmente pericolosa. "Non ci sono cani su cui mettere le stigmate - spiega all'Agi Michela Mattioli, medico veterinario bolognese esperto di comportamento animale - bisogna conoscere il cane che si prende e conseguentemente avere dei comportamenti adeguati per saperlo ...