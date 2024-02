Pisani, verifiche su iniziative degli agenti a Pisa e Firenze - Ultima ora - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Purtroppo ieri durante i servizi di ordine pubblico ae ai nostri operatori hanno posto in essereche dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza". Così il capo della Polizia, Vittorio, intervistato stasera al Tg1. "Le decisioni che vengono adottate in sede locale sui servizi di ordine pubblico - ha precisato- non sono determinate da scelte politiche. La Polizia di Stato è la polizia di un paese democratico e noi abbiamo il dovere di garantire innanzitutto la manifestazione del dissenso".ha sottolineato che "il conflitto israelo-palestinese ha inciso nella gestione dell'ordine pubblico in termini di intensità per l'impiego del personale delle forze di ...