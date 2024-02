Pisa | parla la madre di una studentessa minorenne manganellata | «Poliziotti | come fate a guardare in faccia i vostri figli?»

Pisa, parla la madre di una studentessa (minorenne) manganellata: «Poliziotti, come fate a guardare in faccia i vostri ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) È su tutte le furie Sara Costanzo,di una delle studentesse manganellate dalla polizia durante la manifestazione pro-Palestina di ieri 23 febbraio che chiedeva un «cessate il fuoco» a Gaza. «Miaa è stata dimessa dall’ospedale Lotti di Pontedera. Miaa,, ha fatto accertamenti per le ecchimosi dovute alle botte che ha preso stamani», inizia a raccontare la donna in un post sui social. Prima è «caduta in terra per le spinte ricevute», poi – prosegue – è stata «investita da un poliziotto che ha preso di mira la sua gamba destra, a manganellate». Intrappolata nel caos del momento, la ragazza non riusciva in alcun modo a difendersi: ha tentato invano di chiedere al poliziotto di fermarsi. Ma lenon si arrestavano. Su di lei,su tanti altri ...