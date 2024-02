Pisa | manganellate sugli studenti L’opposizione | clima di repressione

Pisa, in migliaia scendono in piazza dopo le manganellate sugli studenti: «Basta violenza della polizia, vergogna» - Il ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Violenze degli agenti alla manifestazione di liceali e universitari pro Palestina. “Eravamo a mani alzate, e loro gridavano: caricate”. Tredici feriti, tra cui otto minorenni e un poliziotto. Il sindaco di centrodestra: amareggiato come padre e come cittadino

La risposta dei cittadini di Pisa, dopo le manganellate della polizia contro gli studenti scesi in strada per chiedere un cessate il fuoco a Gaza, è unanime.

In Italia spira vento di cariche e Manganellate delle forze dell'ordine sugli studenti che manifestano per la Palestina. A Firenze gli studenti con i ...

Pisa, studenti forzano il blocco. Sinistra contro la polizia: «Siete paurosi, incerti, disperati, ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri. Quando avete fatto a botte coi poliziotti, io ...

Manganellate al corteo pro-Palestina, il rettore Zucchi: "Violenze ingiustificabili, anche se non condivido le ragioni della protesta": Il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, biochimico, immediatamente dopo le cariche della polizia ha diramato una nota preoccupata da parte dell'università: "È successo a pochi metri dal r ...

Video della Digos e atti in Procura: "Fornire risposte in tempi rapidi": Ai raggi x i filmati raccolti nell'immediatezza dei fatti dal personale presente in piazza: per fare chiarezza.