Pisa | Landini | lunga vita a Mattarella | bisogna capire gli ordini dati

Scontri Pisa, Landini contro Piantedosi. Mattarella: "Autorevolezza non si misura con manganelli"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. -(Adnkronos) - ", non c'è molto da aggiungere alle sue parole". Lo afferma il segretario della Cgil Maurizio, a 'Chesarà' su Rai3, ribadendo che "va garantito a tutti il diritto di manifestare, e anche questo è un compito delle forze dell'ordine". "I poliziotti in piazza si muovono sulla base di direttive,chesono stati" aggiunge, sottolineando che "manganellare giovani di 15-16 anni è inaccettabile".

di Gabriele Masiero Pisa "Il livello di precarietà e di destrutturazione del lavoro di oggi non l’avevamo mai visto prima e non riguarda solo i cantieri ... (lanazione)

Scontri ai cortei pro-Palestina tra studenti e polizia a Firenze e Pisa, Mattarella: "L'autorevolezza non si misura sui manganelli": Anche il segretario della Cgil Maurizio Landini ha condannato le violenze in piazza: "In queste ore abbiamo chiesto al ministro dell'interno di convocare un incontro con le organizzazioni sindacali ...rtl

Scontri di piazza, le parole del Presidente Mattarella e le responsabilità della politica: Scontri: Silp, su ordine pubblico anche responsabilità politica 'Arrivano input che forze dell'ordine devono mettere in pratica' ROMA (ANSA) - ROMA, 24 FEB - ...silpcgil

Pisa: Sisto, giusto che Mattarella sia intervenuto se regole sono state violate: Roma, 24 feb 15:50 - (Agenzia Nova) - La necessità di dare sicurezza nel corso delle manifestazioni "deve passare dal rispetto delle regole" e "se queste regole sono ...agenzianova