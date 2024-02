Pisa | cariche contro corteo studenti Opposizioni | “Piantedosi chiarisca”

Firenze e Pisa, cariche della polizia alle manifestazioni pro Palestina. Diciotto ragazzi feriti nelle due ci…

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Adnkronos) – La tensione ae le manganellate agli. Poi i fatti di Firenze. Leinsorgonoatti che vengono definiti “inaccettabili” con la richiesta unanime al ministro dell’Interno, Matteo, perchè riferisca al più presto in aula edavanti al Parlamento l’accaduto. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel corso della giornata, in una nota ha fatto riferimento a “momenti di tensione determinati dal mancato rispetto delle prescrizioni adottate dall’autorità ovvero dal mancato preavviso o condivisione dell’iniziativa da parte degli organizzatori”. In serata, dopo gli episodi accaduti in mattinata, acirca 5.000 persone si sono radunate in piazza Cavalieri – la piazza negata in avvio di aiognrata al ...