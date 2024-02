Pisa, in 5 mila per dire no alla violenza di Stato

Pisa, 5 mila persone in piazza per protestare contro cariche polizia ai pro-Palestina: "Vergogna, no alla violenza delle istituzioni" - VIDEO (Di sabato 24 febbraio 2024) In 5 mila per protestare contro le cariche della polizia ai pro-Palestina. La città ha scelto di riversarsi in piazza dei Cavalieri, di fronte alla Scuola Normale Superiore, come segno di solidarietà con il corteo caricato a colpi di scudi e manganelli dalle forze dell'ordine in antisommossa.

Pisa è scesa in piazza . Lo ha fatto di nuovo, in solidarietà con il corteo pro-Palestina caricato a colpi di scudi e manganelli dalla polizia in antisommossa. ... (ilfattoquotidiano)

In piazza dei Cavalieri, la piazza del centro di Pisa dove stamani le cariche della polizia hanno impedito il passaggio di un corteo pro Palestina composto da ... (ilfattoquotidiano)

Pisa, 5mila in piazza dopo le cariche al corteo pro-Palestina | Il Viminale: "Ci sono state difficoltà operative": Sulla scalinata monumentale della Scuola Normale che si affaccia sulla piazza sono stati affissi striscioni con le scritte "Stop genocidio", "Palestina libera", "Basta violenza della polizia" e "No al ... msn Pisa, 5mila in piazza dopo le cariche al corteo pro-Palestina | La nota del Viminale: "Ci sono state difficoltà operative": Sulla scalinata monumentale della Scuola Normale che si affaccia sulla piazza sono stati affissi striscioni con le scritte "Stop genocidio", "Palestina libera", "Basta violenza della polizia" e "No al ... msn Studenti caricati a Pisa e Firenze, è polemica: Sono i video dei telefonini a raccontare la mattinata degli scontri. A Pisa quando il corteo pro Palestina, non autorizzato ma pacifico, composto da giovani, da via san Frediano ha cercato di entrare ... rainews

