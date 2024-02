Pirlo | «Calhanoglu ha qualcosa come me! Avevo detto una cosa»

Inter, Calhanoglu: "Pirlo è il mio idolo, lo considero il numero uno"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Negli scorsi giorni è uscita un’intervista didove elogia direttamente. Quest’ultimo, ora allenatore della Sampdoria, gli risponde dopo la vittoria per 1-2 di stasera sul Cosenza. IL PARAGONE – Hakanha celebrato Andreanegli scorsi giorni e questo ha portato alcuni a mettere a confronto i due. Lo fa lo stesso allenatore della Sampdoria, a Sky Sport dopo aver vinto contro il Cosenza: «È totalmente diverso, ero molto più calmo da giocatore perché in campo riuscivo a gestire quello che succedeva. Ero sicuro di quello che succedeva in campo, qua puoi dare delle indicazioni però poi sono gli altri che gestiscono la partita: è un altro lavoro, bisogna cabene. Ringrazio per le parole, sta facendo bene e sta diventando uno dei migliori ...

