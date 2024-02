Pioli torna a sorridere | inizia a svuotarsi l’infermeria del Milan

Pioli sorride, tre recuperi importanti contro l'Atalanta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Kalulu e Tomori hanno svolto tutto l’allenamento in gruppo. Con loro c’era anche Calabria.si svuota e ora rimane solo Pobega e la linea difensiva ritrova tutti i suoi uomini. Non li rivedremo titolari già contro l’Atalanta. Ma la notizia è bella per. L’ultima partita di Kalulu risale al 29 ottobre (Napoli), l’aveva fermato una lesione al tendine del retto femorale sinistro che il 2 novembre l’aveva costretto all’intervento chirurgico. L’ultima di Tomori è del 22 dicembre (Salernitana), messo fuori causa da una lesione miotendinea al bicipite femorale destro. Per la cronaca, prima di rifare capolino nel primo round col Rennes, Thiaw era rimasto fermo ai box due mesi e mezzo. Malick e Tomori erano i due centrali titolari designati a inizio stagione, e Kalulu il primo riservista. Questa considerazione spiega le difficoltà difensive del ...

