Pioli | «Noi | Inter e Atalanta con più punti nel 2024! Giocare il giovedì fa differenza»

Milan, Pioli: "Noi, Inter e Atalanta le squadre che hanno fatto più punti nelle ultime 10"

(Di sabato 24 febbraio 2024)parla deirealizzati dal Milan, che insieme a, è la squadra ad averne fatte di più. Poi si lamenta un po’. SQUADRE CON PIÙ? In conferenza stampa alla vigilia di Milan-, Stefanosottolinea il concetto deifatti: «Noi, l’e l’siamo le squadre ad aver fatto piùin questo inizio 2024, domani sarà gara molto importante. Failanzichéil martedì o il mercoledì. Fanel modo più assoluto. Domani sarà un test importante per la nostra classifica in campionato».-News - Ultime notizie e ...