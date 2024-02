Pioli “Contro l’Atalanta per tornare a vincere”

Milan, Pioli prepara il big match contro l'Atalanta: "De Ketelaere non era un bidone. Critiche? Meglio non ascoltarle" - Sportmediaset

(Di sabato 24 febbraio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “E’ una gara importante per la classifica, per. Sarà difficile, noi, Atalanta e Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma ma anche noi stiamo bene”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del derby lombardo di campionatoche ha il sapore di uno sdiretto per la zona Champions. Per quanto riguarda il suo gruppo, l’allenatore rossonero fa sapere in conferenza stampa che “Kalulu sta bene, parlerò con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un pò più indietro ma anche lui sta bene. Calabria dovrebbe allenarsi in gruppo anche oggi”. “Maignan meno sereno? Non sono finiti i suoi miracoli. E’ uno dei portieri migliori al mondo, impara sempre qualcosa da ogni ...