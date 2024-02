Pioggia e neve per l'ultima domenica di febbraio

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Fase di maltempo che è entrata nel vivo già dai ieri con una perturbazione atlantica che si tuffa sul Mediterraneo. Piogge e temporali stanno interessando le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Est, ma anche quelle Centro, localmente anche intensi sui versanti tirrenici. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, avremoabbondante sulle Alpi mediamente oltre i 1000 metri, fiocchi anche in Appennino. L'ultimo weekend disi è aperto con tempo instabile su gran parte della Penisola. Domani invece il maltempo si concentrerà al Sud a causa del transito di un minimo di bassa pressione sul Mar Ionio. Gli ultimi aggiornamenti del Cmi mostrano ancora condizioni meteo instabili nel corso della prossima settimana. La prima parte potrebbe pero' vedere clima piuttosto mite a causa della risalita di correnti meridionali o ...

