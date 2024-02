Pichetto, nel 2024 otto o nove gigawatt di rinnovabili in più - Notizie - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Non ho la sfera di cristallo ma credo che se riusciamo a mantenere il passo attuale noi raggiungiamo il target del 2030. Noi abbiamo installato une mezzo nel '21, trenel '22, siamo a 6 nel 2023, nelme ne aspetto 8 o 9". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilbertoa margine del Forum in Masseriarispondendo a chi chiedeva se fosse possibile raggiungere il target del 2030 per quanto riguarda le energie. "C'è un accelerazione nell'installazione - ha aggiunto - pensiamo solo a quello che potrebbe essere nel 2028 e '29 l'offshore dell'eolico, quando con l'ultimo provvedimento abbiamo previsto interventi massicci individuando grandi aree di 50, 60, 70 chilometri quadrati in alto mare".