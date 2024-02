Picchia la compagna al culmine dell'ennesima lite, arrestato

(Di sabato 24 febbraio 2024) I carabinieri della Stazione di Lugo, supportati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hannouno straniero trentatreenne, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Il ‘codice rosso’ è scattato dopo l’intervento dei carabinieri a seguito della richiesta di aiuto della moglie che nel tardo pomeriggio di giovedì ha chiamato il numero di emergenza 112 collegato con la centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Lugo. I militari si sono subito recati nell’abitazione della coppia, per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Dalle ferite riportate dalla vittima e dalle dichiarazioni raccolte dalla stessa e da un’altra donna presente in casa, hanno potuto dunque riscontrare la dinamica dell’accaduto, procedendo pertanto ad arrestare il marito, ritenuto responsabile. Dal racconto ...

