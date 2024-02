Petracca: “A breve il candidato che incarnerà il nostro programma”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Devo dire con grande franchezza dalle indicazioni di Benny De Maio ad oggi non ci sono stati i passaggi successivi su nomi. Quindi tutto ciò che è apparso sulla stampa, sono più suggestioni che sostanza”. Parla così Maurizioin merito alla scelta delsindaco nel campo largo. “C’e il tavolo che non ha espresso un nome successivamente a venire ma è un altro tema che esce sulla stampa è come se il tavolo fosse alla ricerca spasmodica di trovare unsindaco e tutti dicono di no, non è così – continua – Questa è una rappresentazione esterna che si vuole dare perché i nomi probabilmente ci sono, forse più dei candidati a sindaco in lista è che bisogna fare una sintesi abbiamo svolto un lavoro lungo”. “Abbiamo costruitodall’altro vado vedo solo campagna ...