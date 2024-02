PETER PRESTO IN BICI Sagan | riuscita l’operazione al cuore

Peter Sagan sta bene dopo l'operazione: "Tra pochi giorni sarò di nuovo in bici"

Tachicardia anomala, Peter Sagan si opera oggi al cuore: Lo slovacco potrebbe tornare presto in bici per inseguire il suo sogno olimpico. “L’intervento è in day hospital e tra qualche giorno Peter sarà di nuovo in bicicletta per prepararsi al meglio per i ... sportfair

Ciclismo, operazione al cuore per peter sagan: Peter Sagan verrà sottoposto oggi a un'operazione al cuore ... di ciclismo dovrà affrontare un'ablazione per equilibrare la frequenza cardiaca e tornare presto nuovamente in bicicletta. sportmediaset.mediaset

Balcani: ministro Esteri ungherese, se Ue vuole impedire ingerenze deve integrare regione al più presto: Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, a Bruxelles. Parlando in conferenza stampa dopo una riunione del Consiglio di associazione Ue-Georgia, il capo della diplomazia di ... agenzianova