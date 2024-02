Stagione della pesca comincia tra polemiche

(Di sabato 24 febbraio 2024) LA LEGGE. Approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe per l’immissione delle trote. Ma non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il presidente Tadè: «Dispiace, eravamo pronti».

Pesca, avvio di stagione tra le polemiche. C’è il divieto di semina per le associazioni: LA LEGGE. Approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe per l’immissione delle trote. Ma non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il presidente Tadè: «Dispiace, eravamo pronti». Utilizzare dat ... ecodibergamo

Calcio, Europa League, sorteggi ottavi: il Milan pesca lo Slavia Praga, per la Roma c'è il Brighton: L'Atalanta, invece, ritrova lo Sporting Lisbona. Sorteggio roseo per il Milan, un po' meno per la Roma e l'Atalanta: l'urna di Nyon, oggi, ha stabilito che per gli ottavi di finale di Europa League, i ... primapaginanews

Sequestrati oltre 1.800 ricci di mare durante pesca subacquea: Pertanto, i Finanzieri subacquei hanno sequestrato il pescato che, ancora vivo, è stato quindi rigettato immediatamente in mare nel luogo dove era stato raccolto. Il controllo è terminato con l’avvio ... gonews