Pesavento e Mairhofer campioni del mondo di Winter Triathlon

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Italia grande protagonista a Pragelato, podio sfiorato per l'altro azzurro Lamastra PRAGELATO - Italia sulla vetta delstamattina a Pragelato (To) in occasione della seconda giornata dei WorldChampionships Pragelato-Sestriere: Francoe Sandrasono i campio