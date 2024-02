Perugia, la candidata a sindaco Margherita Scoccia e l'idea della città metropolitana: 'La Chiesa al centro del villaggio'

(Di sabato 24 febbraio 2024) Parla di una 'green e contemporanea' la candidata sindaco diper ildestra e i civici Margherita. "Il progetto che ho in mente perè molto chiaro - dice -. Lanon guarderà solo al proprio perimetro ma diventerà sempre di più punto di riferimento". Nella visione della

Perugia: Scoccia e l’idea di città metropolitana, 'la chiesa al centro del villaggio': Parla di una 'città metropolitana green e contemporanea' la candidata sindaco di Perugia per il centro destra e i civici Margherita Scoccia. "Il progetto che ho in mente per Perugia è molto chiaro - ... adnkronos

Scoccia: «Perugia città metropolitana e la chiesa al centro del villaggio»: Parla di una «città metropolitana green e contemporanea» la candidata sindaco di Perugia per il centro destra e i civici Margherita Scoccia. «Il progetto che ho in mente per Perugia è molto chiaro – d ... umbria24

Scoccia scopre le carte: "Qui serve un Palatenda. Chiamatemi pure sindaco": L’altra sera nella trasmissione "In Umbria" di Giacomo Marinelli Andreoli (in replica oggi su Umbria Tv alle 14 e alle 23.45), Scoccia ha messo sul piatto l’idea di un Palatenda. "Vorrei realizzare a ... lanazione