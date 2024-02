Perseguita e minaccia l’ex influencer | braccialetto elettronico per il trapper Medy Cartier

Perseguita e minaccia l'ex: braccialetto elettronico per il trapper Medy Cartier

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Da Baby Gang, tornato in carcere dopo aver sparato ad un ragazzo durante i domiciliari, a Shiva, accusato di omicidio, il mondo del trap continua ad essere caratterizzato da violenze in generale condite da minacce, offese e insulti. L’ultimoad essere finito nel mirino della giustizia è Marbouh Ehrmedi, noto come, punito con il divieto di avvicinarsi ad un’romana. Le minacce e le persecuzioni dialCome ha riportato Il Messaggero, è stata necessaria questa ordinanza applicativa di misura cautelare dopo che ilsi è reso protagonista di gravi atti persecutori e diffamazione nei confronti della sua ex fidanzata....

