Perdere tutto in una truffa online

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sfiorano ormai i 140 milioni di euro i crimini accertati ai danni di persone che fanno «trading» sulla Rete. E, nonostante gli allarmi, le vittime di migliaia di falsi investimenti - sulla carta - non sono certo degli sprovveduti… Non si arrestano, ma accelerano: sono le truffeche in un clic svuotano conti correnti e mortificano certezze granitiche, a volte distruggendo la vita delle persone. Lo mette nero su bianco il recente report della Polizia postale che ha calcolato in 137.202.592 di euro il bottino del cyber-crimine nel 2023, con una velocissima crescita del 20 per cento rispetto ai 117 milioni dell’anno precedente. Un incremento inquietante sopratse si tiene conto che trae nuova linfa dalla regina delle frodi del momento, il falso trading, cioè l’acquisto e la vendita in Rete di azioni e titoli finanziari, ...