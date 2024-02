Perché una persona è «stilosa»? Risponde la Crusca

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tratto dall’Accademia dellaIl termine stiloso è registrato nei maggiori dizionari dell’uso contemporaneo: GRADIT nell’edizione 2007 (“elegante, raffinato” datazione: av. 1963), Devoto-Oli dall’ed. 2008 (“elegante, raffinato, alla moda: un vestito stiloso; una giovane”), Garzanti dall’ed. 2013 (“che ha stile, che ha classe, in particolare nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori; che segue la moda”), Sabatini-Coletti 2022, (“che è elegante, alla moda, spec. con valore ironico e nel l. giovanile” datazione: 1959), Vocabolario Treccani online (“che ha stile, eleganza; in particolare, raffinato nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda” come neologismo (2016), con citazioni da quotidiani e periodici del 1963, 2009, 2015, 2016, Zingarelli dall’ed. 2008 e anche nell’ed. 2024 (“dotato di stile e di eleganza: s. anche ...