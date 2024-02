Perché guardare i video delle pulizie ci rilassa? Benvenuti su CleanTok | dove riordinare casa è una forma di intrattenimento

Perché perdiamo ore su TikTok a guardare i video delle bottiglie che rotolano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Se nell’infinito scroll dei social network vi siete trovati ipnotizzati dain cui si sgrassa un piano cottura, si riordina una stanza o si toglie il calcare dal bagno, non siete i soli. Se avete speso dieci minuti della vostra vita guardando un’idropulitrice rimettere a nuovo un tappeto, non siete strani. Siete su, il lato più lustro della piattaTikTok,le faccende domestiche non sono un’incombenza ma unadi. E si può diventare una star tra gel per i wc, guanti di gomma, aspirapolvere, aceto e bicarbonato. Da quando fare leè glamour? – Sicuramente sarà capitato anche a voi di vedere unin cui qualcuno mostra come pulire il frigo, sgrassare i filtri dell’aspirapolvere o cosa usare per avere ...