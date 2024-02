Per la Cgia nei cantieri edili un morto ogni due giorni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Neic'è un addetto che perde la vitaduee in un caso su tre non lavora in un'azienda edile, ma in una realtà imprenditoriale appartenente al settore dell'installazione degli impianti che, come previsto dagli accordi sindacali tra le parti sociali, applica ai propri dipendenti il contratto metalmeccanico. Lo afferma ladel Veneto sulle morti nel lavoro che indica nel 'cantiere' il luogo a maggior rischio. Le maestranze che esercitano l'attività edile ma non dispongono del Ccnl corrispondente non sono tenute a frequentare i corsi di formazione obbligatori previsti per gli, rendendo questi lavoratori meno consapevoli e meno preparati ad affrontare i rischi e i pericoli che possono incorrere durante la giornata lavorativa. Purtroppo, i dati disponibili ...

