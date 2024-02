Pensione anticipata a 61 anni e mezzo con Quota 97,6: requisiti e come fare domanda

Gli addetti a lavori usuranti o gravosi possono andare in Pensione in anticipo, prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Vale anche per gli OSS? La ... (informazioneoggi)

Pensione anticipata , in quali casi è richiedibile? Pensione anticipata : scopriamo quali sono i requisiti necessari per accedere alla prestazione ... (blowingpost)

Andare in pensione anticipata a 54 anni per godersi la vita e non essere schiavi dei ritmi aziendali: una scelta che molti sognano e che qualcuno porta a ... (ilfattoquotidiano)

Pensione anticipata a 61 anni e mezzo con Quota 97,6: requisiti e come fare domanda: L'Inps ha pubblicato le istruzioni per ottenere la Pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi (la cosiddetta Quota 96,7) il prossimo anno. Riguarda i lavoratori usuranti e notturni. È ...ilgazzettino

Lavori usuranti: domanda all’INPS entro la scadenza del 1° maggio 2024 per l’accesso alla Pensione anticipata: Arrivano le istruzioni INPS per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono mansioni usuranti e che maturano i requisiti per la Pensione anticipata nel 2025. La domanda per il riconoscimento delle ...msn

Donne e pensioni, ricevono 40 miliardi in meno degli uomini: i numeri del gender gap: Questo deriva da una differenza nella tipologia di prestazione percepita (nel 2022, il 50% degli uomini riceve una Pensione anticipata - quelle di importo più elevato in media - contro il 20% delle ...corriere