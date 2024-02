Pensione anticipata a 61 anni e mezzo con Quota 97,6: requisiti e come fare domanda

Pensione a 61 anni e mezzo con Quota 97,6: requisiti, platea e come fare domanda: L'Inps ha pubblicato le istruzioni per ottenere la Pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi (la cosiddetta Quota 96,7) il prossimo anno. Riguarda i lavoratori usuranti ...ilmessaggero

