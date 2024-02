(Di sabato 24 febbraio 2024) «Tremava. Era agitato e spaventato. Non voleva che nessuno si avvicinasse a lui, ma dovevo salvarlo a tutti i costi. Non potevo permettermi che si buttasse». È ancora visibilmente...

Pensionato derubato di tutto tenta di gettarsi nel Tevere: «Non so come pagare i debiti». Salvato da istruttore della Municipale: «Tremava. Era agitato e spaventato. Non voleva che nessuno si avvicinasse a lui, ma dovevo salvarlo a tutti i costi. Non potevo permettermi che si buttasse». È ancora ...ilmattino

Roma: derubato tenta suicidio da Ponte Garibaldi, agenti polizia locale lo salvano: Preso dalla disperazione per un furto subito, un 64enne, ieri mattina alle 13, circa, ha scavalcato la balaustra di Ponte Garibaldi a ...agenzianova

Roma: derubato tenta suicidio da Ponte Garibaldi: Preso dalla disperazione per un furto subito, un 64enne, ieri mattina alle 13, circa, ha scavalcato la balaustra di Ponte Garibaldi a Roma minacciando di lanciarsi di sotto.romadailynews