Penalizzata da nuovo ordine mondiale Draghi lancia l' allarme Ue

Pierpaolo Volpe: «Taranto è la provincia più penalizzata dalla carenza di infermieri»

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) «Quando guardiamo ai nostri principali concorrenti, e agli Stati Uniti in particolare, il divario è ovunque: produttività, crescita del Pil, Pil pro capite. Perchè? Ci sono tre serie di fatti: l'economico globale in cui l'Europa ha prosperato è scosso; facendo affidamento sull'energia russa, sulle esportazioni cinesi e sulla difesa degli Stati Uniti, questi tre pilastri sono meno solidi di prima; la velocità nell'intraprendere la transizione verde sta imponendo un'esigenza di velocità nel cambiamento delle nostre catene di approvvigionamento e la velocità di cambiamento imposta dall'intelligenza artificiale nel digitale». Lo ha dichiarato l'ex presidente della Bce ed ex premier, Mario, nel suo confronto con i ministri delle Finanze Ue all'Ecofin informale a Gand. Per finanziare gli investimenti che servono alla Ue per ...