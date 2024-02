Pechino Express 2024, Paolo Cevoli e la moglie: “Siamo carichi come delle molle e puntiamo al trionfo”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Rimini, 24 febbraio, parte il conto alla rovescia. Tra i partecipanti alla nuova edizione dello Sky show anche il comico riccionesee laElisabetta Garuffi, stilista riminese. Loro saranno i "romagnoli" alla scoperta della "Rotta del dragone". La coppia è pronta a mettersi in gioco e in un video di presentazione su Sky traspare tutto l'entusiasmo per l'inizio di questa avventura. Leggono insieme e con l'immancabile ironia si presentano al pubblico. "Finalmente partiamo, lo zaino è pronto speriamo di vedere tante belle robe,al. Una vittoria che più di ...

Intrattenimento Plus: le diverse opzioni per avere Sky e Netflix insieme: La promo Intrattenimento Plus ti permette di avere Sky e Netflix insieme: ecco come funziona e le diverse opportunità tra cui scegliere.punto-informatico

Pechino Express 2024, la Rotta del Dragone: le coppie e quando in tv: Parte Pechino Express 2024, la Rotta del Dragone: le 8 coppie, i conduttori e quando vederlo in tv. Tutto sullo show targato Sky ...superguidatv

Kristian Ghedina di Pechino Express: età, carriera, moglie, figli e Instagram: Kristian Ghedina ha un profilo Instagram ufficiale dove lo sci occupa ampio spazio: ricordi dei suoi successi, nuove sfide in pista e divertimento; ma anche ampio spazio per la sfera personale: sono ...today