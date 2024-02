Pazienza | “Al di là del modulo servirà il giusto atteggiamento”

Pazienza: "L'atteggiamento sarà più importante del modulo. I nuovi hanno portato energie fresche a...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Affrontiamo una squadra che viene da una bellissima vittoria su un campo difficile. Ma che viene anche da un’ottima prestazione in casa della Casertana. È una squadra che si è rinforzata nel mercato di gennaio. Ci sono calciatori importanti, che spostano gli equilibri. Noi ci arriviamo con quel pizzico di serenità in più dopo aver ritrovato la vittoria in casa”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Michelealla vigilia della gara con il Monterosi. “Mi aspetto di ripartire dall’delle ultime trasferte. Non ci sarà una sola gara, ma tante nella stessa – afferma il tecnico – Dobbiamo essere pronti ad affrontarle tutte. Nei primi minuti ci sarà una fase di studio e poi ci saranno degli episodi che andranno ad incidere nel corso della gara. Mi aspetto di ripartire dall’delle ...