"Past lives": in sala per San Valentino la love story incompiuta (in corsa per l'Oscar) (di T. Marchesi)

Past Lives: i segreti di uno struggente amore d'autore (Di sabato 24 febbraio 2024) Non ci siamo ancora ripresi da Past Lives. Non perché abbia compiuto un lavoro trascendentale con la sua narrazione, e neppure perché ci abbia sconvolto con qualche stravagante trovata registica o interpretazione memorabile. C'è qualcosa nel lavoro compiuto da Celine Song, e in particolare nella sua sceneggiatura, che riesce a scavare nel profondo di ogni spettatore: è l'equilibrio profondo di elementi culturali e filosofici, è l'impressionante connubio tra logica ed emozione, ma è soprattutto il talento nell'unire concetti e ricordi che rende unica l'esperienza di Past Lives – e, di riflesso, il talento della sua autrice. Un racconto che parla di sé e di altri, ma parla anche di mondi, società e difficoltà completamente differenti. L'opera prima della Song gioca con il significato di "relazione": lo fa nel dipingere ...

