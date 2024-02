Partito per distruggere e tornato distrutto | Ucraina | Orsini a gamba tesa

L’allarme di Strasburgo: “Putin vuole distruggere la nostra democrazia, ha messo le europee nel mirino”. E la…

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) A Prima di domani, il programma di politica e di attualità di Rete 4, la conduttrice Bianca Berlinguer ha chiesto ai suoi ospiti di rendere pubbliche delle riflessioni sulla guerra ina due anni dall'inizio del conflitto. Discorso che, però, èdalla morte di Alexei Navalny, l'oppositore numero uno di Vladimir Putin, e della propaganda russa. Come ha ricordato Alessandro, il Generale Oleksandr Syrsky è stato scelto per prendere il posto di Zaluzhny come comandante delle forze armate ucraine. Fatto, questo, che per il professore ha ricollegato alla perdita di terreno delle forze di Kiev. "Vorrei rendervi edotti del fatto che l'abbia perso la guerra perché persegue degli obiettivi che non può raggiungere. Vale a dire la liberazione di cinque regioni, che sono la Crimea, ...