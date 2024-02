Parte uno sparo | morto un 38enne in una concessionaria d’auto

Agrigento, parte uno sparo in una concessionaria: morto un 38enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al culmine di una lite tra il titolare e due aggressori in una concessionaria un 38enne colpito da uno sparo. Si chiamava Roberto Di Falco, il 38enne ucciso in una concessionaria al Villaggio Mosè ad Agrigento. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 avvisati dallo stesso titolare, anche lui ferito ma lievemente, ed è deceduto in ospedale poco dopo per la grave ferita al torace. Alla base una rissa avvenuta per la compravendita di un auto tra il titolare e due uomini, di cui uno è il 38enne deceduto, secondo quanto è stato ricostruito dai poliziotti della squadra mobile e della sezione volanti della Questura che sono intervenuti sul posto.