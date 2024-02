Paperdi Caserta, contro la Brianza Casa si gioca alla palestra del 'Buonarroti'

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSarà ancora ladell’Istituto Buonarroti ladella. La squadra di Ciro Dell’Imperio ha ottenuto una deroga per disputare nell’impianto di viale Michelangelo il match di domenica 25 febbraiola Lissone InterniBasket, invalido per la ventiseiesima giornata del girone A di Serie B. Una sfida cruciale per rinnovare le speranze di salvezza – come lo saranno tutte quelle in programma da qui fino a fine stagione –il roster giovanissimo agli ordini di coach Nazareno Lombardi, sesto in classifica assieme a Piombino e Legnano con 26 punti; la Juve ci arriva con il fresco innesto dell’argentino Tomas Cavallero, proveniente dNPC ...