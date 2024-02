Papa Francesco influenzato, annullate tutte le udienze

(Di sabato 24 febbraio 2024) Influenza per il Pontefice, che oggi in via precauzionale ha annullato le udienze.

Papa Francesco, lieve influenza. Annullate le udienze di oggi: La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato questa mattina che Papa Francesco “a causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”. acistampa

