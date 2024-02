Papa Francesco influenzato | annullate le udienze di oggi

Papa Francesco è influenzato, annullate le udienze di oggi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lo fa sapere il Vaticano: "Lieve stato influenzale" “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale ilha annullato lepreviste per la giornata di”. Lo fa sapere il Vaticano. In agenda stamani era prevista l’udienza delcon i diaconi della diocesi di Roma. Bergoglio questa settimana ha avuto

Per il momento, l’Angelus di domani – domenica 25 febbraio – da piazza San Pietro è confermato, come fa sapere la sala stampa vaticana. Bergoglio è ... (ilcorrieredellacitta)

“Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annulla te per via di un leggero stato influenza le”, ha comunicato la Sala stampa Vaticana nelle ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – “A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi ”. Lo fa sapere il ... (periodicodaily)

Papa Francesco ha l'influenza: annullate le udienze. La nota del Vaticano sullo stato di salute di Bergoglio: La Sala Stampa Vaticana ha reso noto che Papa Francesco ha deciso di annullare le udienze in programma sabato 24 febbraio a causa di problemi di salute. notizie.virgilio

NEWS - Il Papa è influenzato, annullate le udienze: "Acausa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi". Lo rende noto la sala stampa vaticana. L'Angelus di domani è "al momento ... napolimagazine

Papa Francesco come sta: ammalato, ha l'influenza. Cancellati tutti gli impegni: Papa Francesco è influenzato, per questo motivo sono state annullate le udienze del Pontefice previste per oggi. Lo ha fatto sapere la sala stampa vaticana in una nota in cui si legge: «A causa di un ... leggo